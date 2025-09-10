Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Inge Schramm ((inks) übergibt die Leitung der Dekimed-Rehaklinik in Bad Elster an Madeleine Wächter.
Inge Schramm ((inks) übergibt die Leitung der Dekimed-Rehaklinik in Bad Elster an Madeleine Wächter. Bild: Christian Schubert
Oberes Vogtland
Führungswechsel in Klinik in Bad Elster: Wo die Chefin jetzt zum zweiten Mal in Rente geht
Redakteur
Von Tino Beyer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Inge Schramm verabschiedet sich aus der Dekimed in Bad Elster. Ihre Nachfolgerin Madeleine Wächter ist in der Kurstadt keine Unbekannte.

Führungswechsel in der Deutschen Klinik für Integrative Medizin (Dekimed) in Bad Elster: Klinikchefin Inge Schramm (71) übergibt an Madeleine Wächter (28). Inge Schramm hat das 240-Betten-Haus mit kurzer Unterbrechung seit 1997 geführt. Madeleine Wächter war zuletzt stellvertretende Klinikleiterin im zur Jahresmitte geschlossenen...
