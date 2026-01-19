MENÜ
Bösenbrunns Bürgermeister Christian Klemet ist mit seinem Haushalt zufrieden.
Bösenbrunns Bürgermeister Christian Klemet ist mit seinem Haushalt zufrieden. Bild: Christian Schubert/Archiv
In Bobenneukirchen sind dieses Jahr größere Investitionen ins Straßenlicht vorgesehen - aber es gibt zum Projekt noch Gesprächsbedarf.
In Bobenneukirchen sind dieses Jahr größere Investitionen ins Straßenlicht vorgesehen - aber es gibt zum Projekt noch Gesprächsbedarf. Bild: Symbolfoto: Julian Stratenschulte/dpa
Ins Bürgerhaus Gutsscheune Ottengrün will die Gemeinde Bösenbrunn einen Pelletofen einbauen.
Ins Bürgerhaus Gutsscheune Ottengrün will die Gemeinde Bösenbrunn einen Pelletofen einbauen. Bild: Ronny Hager/Archiv
Oberes Vogtland
Für Bauprojekte: Gemeinde im Vogtland macht 750.000 Euro neue Schulden
Redakteur
Von Ronny Hager
Bösenbrunn will dieses Jahr ins Rittergut Bösenbrunn und die Triebelbach-Brücke an der Mühlleithe investieren, aber auch in den Kommunalfriedhof am Pfaffenberg und ein Fahrzeug für die Feuerwehr.

Die lange Zeit schuldenfreie Gemeinde Bösenbrunn will Kredite im Gesamtumfang von 750.000 Euro aufnehmen. Das steht im Haushalt für 2026, den der Gemeinderat mehrheitlich beschlossen hat. Die Schulden werden unter anderem für anstehende Bauvorhaben aufgenommen - wie den Bau der Triebelbach-Brücken an der Mühlleithe und in Untertriebelbach...
