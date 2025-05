Gartenflohmarkt hat in Oelsnitz Premiere

Am Sonntag wird in das Vereinsheim des Gartenvereins „Erholung“ an der Paul-Rebhun-Straße eingeladen. Was es hier zu entdecken gibt.

Mit einer Veranstaltungspremiere wartet der Gartenverein „Erholung" am kommenden Sonntag in Oelsnitz auf. Im Vereinsheim der Gartensparte an der Paul-Rebhuhn-Straße 8 findet der erste Oelsnitzer Gartenflohmarkt statt. In der Zeit von 10 bis 14 Uhr finden interessierte Besucher jegliche Arten von Gartengeräten und Gartenwerkzeug. Außerdem...