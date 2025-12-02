Gastwirts-Paar übernimmt ehemaliges Gemeindeamt im Vogtland

Für das einstige Gemeindeamt im Schönecker Ortsteil Gunzen wurden Käufer gefunden. Die traditionsreiche Immobilie übernimmt ein Gastwirts-Paar aus dem Vogtland.

Gerjan Grootenboer und Svitlana Bondarevska, die Betreiber der Gaststätte bei Freunden im Kulturhaus Beerheide, werden die neuen Eigentümer des einstigen Gunzener Gemeindeamtes. Das Objekt steht seit langem zum Verkauf. Während seiner jüngsten Sitzung beschloss der Stadtrat Schöneck nun, das Objekt an das Paar aus Beerheide zu verkaufen.