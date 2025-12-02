Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Das frühere Gunzener Gemeindeamt wird jetzt verkauft.
Das frühere Gunzener Gemeindeamt wird jetzt verkauft. Bild: Daniela Hommel-Kreißl
Oberes Vogtland
Gastwirts-Paar übernimmt ehemaliges Gemeindeamt im Vogtland
Von Daniela Hommel-Kreißl
Für das einstige Gemeindeamt im Schönecker Ortsteil Gunzen wurden Käufer gefunden. Die traditionsreiche Immobilie übernimmt ein Gastwirts-Paar aus dem Vogtland.

Gerjan Grootenboer und Svitlana Bondarevska, die Betreiber der Gaststätte bei Freunden im Kulturhaus Beerheide, werden die neuen Eigentümer des einstigen Gunzener Gemeindeamtes. Das Objekt steht seit langem zum Verkauf. Während seiner jüngsten Sitzung beschloss der Stadtrat Schöneck nun, das Objekt an das Paar aus Beerheide zu verkaufen.
