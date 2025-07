Geschäftshaus am Kirchplatz wird gebaut, aber anders als geplant

Die bereits genehmigten Pläne für den Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses in Bad Elster mussten jetzt noch einmal überarbeitet werden.

Am Kirchplatz in Bad Elster soll - gegenüber dem Rathaus - ein neues Wohn- und Geschäftshaus gebaut werden. Seit mehr als einem Jahr liegt die Baugenehmigung vor. Auf Grund der örtlichen Gegebenheiten mussten die Baupläne nun jedoch noch einmal geändert werden. Das Gebäude wird drei Meter in südliche Richtung verschoben. „Weiterhin sieht...