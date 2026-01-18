Grundschule Bad Brambach: Medienbildung für Eltern

Bei einem Infoabend am Montag bleiben die Kinder außen vor. Das Angebot richtet sich speziell an Erziehungsberechtigte.

Ein Abend in der Grundschule, bei dem Kinder außen vor bleiben? Ja, das gibt es. Denn der Infoabend zur Medienbildung am Montag, 19. Januar ab 18 Uhr an der Grundschule Bad Brambach richtet sich an Eltern. Angesprochen werden das Mediennutzungsverhalten von Grundschülern, gesetzliche Regelungen zum Schutz von Kindern sowie mögliche Gefahren,...