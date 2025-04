Gurken aus dem Vogtland: In dieser Gärtnerei wird schon geerntet

Für Hobbygärtner wie Gartenbaubetriebe ist das Frühjahr Hochsaison. Überall wird gepflanzt - und mancherorts auch schon geerntet. Wie in der Oelsnitzer Gärtnerei von MatthiasTröltzsch. Der Profi gibt wertvolle Tipps.

Matthias Tröltzsch nimmt in seinem Gurken-Gewächshaus eine große Frucht ab, bricht sie mittig entzwei und beißt herzhaft hinein. Allzu verlockend ist in diesen April-Tagen der Anblick der frischen grünen Gurken, die in verschiedenen Größen unter sonnengelben Blüten hängen. Seit zwei Wochen kann man in der Gärtnerei am Görnitzer Weg...