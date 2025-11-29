Handfeste Meinungsverschiedenheit zwischen zwei Frauen: Extensions ausgerissen

In der Hofer Altstadtpassage eskalierte in der Nacht zu Samstag ein Streit zwischen zwei Frauen. Als die Polizei anrückte, legte sich eine der Frauen mit einem Beamten an.

Am Samstagmorgen, kurz nach 4 Uhr, eskalierte nach Polizeiangaben ein Streit zwischen zwei betrunkenen Frauen in der Hofer Altstadtpassage. Nach einem anfänglichen Streitgespräch schubsten sich die beiden Frauen gegenseitig und gerieten sich regelrecht in die Haare. Die 24-Jährige und ihre 23-jährige Kontrahentin stürzten während des... Am Samstagmorgen, kurz nach 4 Uhr, eskalierte nach Polizeiangaben ein Streit zwischen zwei betrunkenen Frauen in der Hofer Altstadtpassage. Nach einem anfänglichen Streitgespräch schubsten sich die beiden Frauen gegenseitig und gerieten sich regelrecht in die Haare. Die 24-Jährige und ihre 23-jährige Kontrahentin stürzten während des...