Harter Schlag für Bahnfans: Beliebte Strecke für Dampfbahnfahrten im Vogtland wird stillgelegt

Oberes Vogtland
Mit der Lichterfahrt im November endet die Eisenbahnromantik auf der Strecke Adorf - Zwotental. Die Strecke wird zum Jahresende stillgelegt. Das sind die Hintergründe.
Am beliebten Museumsbahnhof Gunzen im Oberen Vogtland hält bald kein Zug mehr: Die Eisenbahnstrecke Chemnitz – Aue – Adorf wird im Abschnitt zwischen Zwotental und Adorf stillgelegt. Das Sächsische Staatsministerium für Infrastruktur und Landesentwicklung (SMIL) hat im Bescheid vom 7. März die Stilllegung der Eisenbahnstrecke mit Wirkung...
