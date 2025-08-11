Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Zu den beliebten „Lichterfahrten“ kann der Verein Obervogtländische Eisenbahn nur noch dieses Jahr einladen. Das Aus der Notalgiezüge in Gunzen steht fest.
Bild: Eckhard Sommer/Archiv
Zu den beliebten „Lichterfahrten“ kann der Verein Obervogtländische Eisenbahn nur noch dieses Jahr einladen. Das Aus der Notalgiezüge in Gunzen steht fest.
Zu den beliebten „Lichterfahrten“ kann der Verein Obervogtländische Eisenbahn nur noch dieses Jahr einladen. Das Aus der Notalgiezüge in Gunzen steht fest. Bild: Eckhard Sommer/Archiv
Oberes Vogtland
Harter Schlag für Bahnfans: Beliebte Strecke für Dampfbahnfahrten im Vogtland wird stillgelegt
Von Daniela Hommel-Kreißl
Mit der Lichterfahrt im November endet die Eisenbahnromantik auf der Strecke Adorf - Zwotental. Die Strecke wird zum Jahresende stillgelegt. Das sind die Hintergründe.

Am beliebten Museumsbahnhof Gunzen im Oberen Vogtland hält bald kein Zug mehr: Die Eisenbahnstrecke Chemnitz – Aue – Adorf wird im Abschnitt zwischen Zwotental und Adorf stillgelegt. Das Sächsische Staatsministerium für Infrastruktur und Landesentwicklung (SMIL) hat im Bescheid vom 7. März die Stilllegung der Eisenbahnstrecke mit Wirkung...
