„Hat mich geweckt“: Spürbares Erdbeben im Vogtland

Ein Beben der Magnitude 2,5 wurde am frühen Donnerstagmorgen im vogtländisch-böhmischen Grenzgebiet gemessen.

Spürbares Erdbeben am Donnerstag im Vogtland: Am frühen Morgen ereignete sich nahe Luby im vogtländisch-böhmischen Grenzgebiet ein Erdbeben der Magnitude 2,5. Darüber hat das Portal Erdbebennews informiert. Das Beben hatte seinen Ursprung in elf Kilometer Tiefe. Nach Berechnungen von Portalbetreiber Jens Skapski war es für 38.000 Menschen...