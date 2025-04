Heiße Phase vor großer Jubiläumsfeier von Posseck startet

Am Donnerstagabend ist zur Einwohnerversammlung in die Hagerscheune des Dorfes eingeladen. Thema ist die 700-Jahrfeier mit einer Festwoche im Juni.

In Posseck rückt das große Jubiläum näher: Mit einer Festwoche wird vom 8. bis 15. Juni die urkundliche Ersterwähnung des Dorfes vor 700 Jahren gefeiert. Die Feier ist das große Thema einer Einwohnerversammlung, zu der am Donnerstag ab 19 Uhr in die Hagerscheune Posseck eingeladen ist. Der Heimatverein Posseck als Organisator besteht...