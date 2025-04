Hier gibt es Makronen mit echtem Goldstaub: Restaurant Waldquelle in Bad Elster feiert Zehnjähriges

Horst-Jürgen Engel und sein Team stehen für gehobene Gastronomie im sächsischen Staatsbad. Jetzt feiern sie ein Jubiläum. Für Freitag laden sie deshalb ihre Gäste zu Musik und Gratiskuchen ein.

Ein bisschen Zauber muss sein an diesem schönen historischen Ort in Bad Elster. Deshalb serviert Gastwirt Horst-Jürgen Engel in seinem Restaurant Waldquelle nicht einfach nur Makronen zum Kaffee. Hier gibt es die König-Albert-Goldmakronen. Natürlich mit essbarem Goldstaub. Wenn schon, denn schon. Auch eine König-Albert-Torte können sich...