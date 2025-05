Hier gibt‘s Strammen Max und Warmes Eckchen: Gasthof im Vogtland serviert DDR-Klassiker

„Sohler Sauerbrunnen“ heißt die Traditionsgaststätte an der B 92 zwischen Adorf und Bad Brambach, deren Name immer wieder für Verwunderung sorgt. Die Wirtsleute feiern in diesem Jahr ihr 40-Jähriges.

Das gute Sohler Wasser in den kleinen braunen Pumpelflaschen war beliebt bei den Gästen in den HO- und Konsum-Gaststätten - auch im „Sohler Sauerbrunnen“. Nach der Wende wurde das Getränkeunternehmen trotzdem abgewickelt. Die Gebäude wurden abgerissen, so dass heute nichts mehr an den früheren Getränkeproduzenten erinnert. Den Brunnen... Das gute Sohler Wasser in den kleinen braunen Pumpelflaschen war beliebt bei den Gästen in den HO- und Konsum-Gaststätten - auch im „Sohler Sauerbrunnen“. Nach der Wende wurde das Getränkeunternehmen trotzdem abgewickelt. Die Gebäude wurden abgerissen, so dass heute nichts mehr an den früheren Getränkeproduzenten erinnert. Den Brunnen...