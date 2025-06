Hier steht der erste Bienenfutter-Automat im Vogtland

In Adorf haben sich Nico Roth und die Pfadreiniger mehr als einem Jahr um die Samenstation am neuen Innenstadt-Parkplatz Viola-Park bemüht. Was steckt im Automat und wie funktioniert dieser?

Adorf hat die Nase vorn: Am ersten Bienenfutter-Automaten des Vogtlandes können Besucher und Einwohner Blumensamen-Mischungen ziehen. Der Automat hängt am Funktionsgebäude des neuen Innenstadt-Parkplatzes Viola-Park an der Freiberger Straße. Hinter der Hilfe für die Insekten stehen der Adorfer Graffiti-Künstler Nico Roth und seine... Adorf hat die Nase vorn: Am ersten Bienenfutter-Automaten des Vogtlandes können Besucher und Einwohner Blumensamen-Mischungen ziehen. Der Automat hängt am Funktionsgebäude des neuen Innenstadt-Parkplatzes Viola-Park an der Freiberger Straße. Hinter der Hilfe für die Insekten stehen der Adorfer Graffiti-Künstler Nico Roth und seine...