„Ich bin gesegnet mit Gesundheit“: Arzt im Vogtland schaltet mit 80 einen Gang zurück

Seit 55 Jahren praktiziert Dr. Ralf-Achim Scheffel in Bad Elster. Längst eine Medizinerlegende, gibt der Allgemeinarzt jetzt seinen Kassensitz ab. Aber er geht nicht in Rente: Der Motor läuft weiter.

Mit 80 genießen andere längst ihren Ruhestand, gehen auf Weltreise, pflegen Hobbys – wenn es die Gesundheit zulässt. Dr. Ralf-Achim Scheffel, Arzt in Bad Elster seit 55 Jahren, ist hin- und hergerissen. Sechs Jahre hat er intensiv einen Nachfolger für seine Praxis gesucht. Vier Kandidaten hatte er an der Angel. Nun, da sich eine erhoffte...