Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Dr. Ralf-Achim Scheffel, seit 55 Jahren Allgemeinarzt in Bad Elster, gibt seinen Kassensitz ab. Aber der 80-Jährige geht nicht in den Ruhestand.
Dr. Ralf-Achim Scheffel, seit 55 Jahren Allgemeinarzt in Bad Elster, gibt seinen Kassensitz ab. Aber der 80-Jährige geht nicht in den Ruhestand. Bild: Christian Schubert
Im Haus am Berg an der Bad Elsteraner Lindenstraße befindet sich die Praxis von Dr. Ralf-Achim Scheffel.
Im Haus am Berg an der Bad Elsteraner Lindenstraße befindet sich die Praxis von Dr. Ralf-Achim Scheffel. Bild: Christian Schubert
Der langjährige Mediziner (55 Jahre im Beruf) führt auch die einzige WHO-zertifizierte Gelbfieber-Impfstelle weit und breit.
Der langjährige Mediziner (55 Jahre im Beruf) führt auch die einzige WHO-zertifizierte Gelbfieber-Impfstelle weit und breit. Bild: Christian Schubert
Dr. Ralf-Achim Scheffel, seit 55 Jahren Allgemeinarzt in Bad Elster, gibt seinen Kassensitz ab. Aber der 80-Jährige geht nicht in den Ruhestand.
Dr. Ralf-Achim Scheffel, seit 55 Jahren Allgemeinarzt in Bad Elster, gibt seinen Kassensitz ab. Aber der 80-Jährige geht nicht in den Ruhestand. Bild: Christian Schubert
Im Haus am Berg an der Bad Elsteraner Lindenstraße befindet sich die Praxis von Dr. Ralf-Achim Scheffel.
Im Haus am Berg an der Bad Elsteraner Lindenstraße befindet sich die Praxis von Dr. Ralf-Achim Scheffel. Bild: Christian Schubert
Der langjährige Mediziner (55 Jahre im Beruf) führt auch die einzige WHO-zertifizierte Gelbfieber-Impfstelle weit und breit.
Der langjährige Mediziner (55 Jahre im Beruf) führt auch die einzige WHO-zertifizierte Gelbfieber-Impfstelle weit und breit. Bild: Christian Schubert
Oberes Vogtland
„Ich bin gesegnet mit Gesundheit“: Arzt im Vogtland schaltet mit 80 einen Gang zurück
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit 55 Jahren praktiziert Dr. Ralf-Achim Scheffel in Bad Elster. Längst eine Medizinerlegende, gibt der Allgemeinarzt jetzt seinen Kassensitz ab. Aber er geht nicht in Rente: Der Motor läuft weiter.

Mit 80 genießen andere längst ihren Ruhestand, gehen auf Weltreise, pflegen Hobbys – wenn es die Gesundheit zulässt. Dr. Ralf-Achim Scheffel, Arzt in Bad Elster seit 55 Jahren, ist hin- und hergerissen. Sechs Jahre hat er intensiv einen Nachfolger für seine Praxis gesucht. Vier Kandidaten hatte er an der Angel. Nun, da sich eine erhoffte...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:00 Uhr
4 min.
Veranstaltungen heiß begehrt: In Bad Elster ist auch im Winter Hochsaison
Bei der Eröffnung der 23. Chursächsischen Winterträume stand auch das Vocalensemble Dresden auf der Bühne des König-Albert-Theaters.
Für das Festival Chursächsische Winterträume sind ein Dutzend Termine ausverkauft, weitere stehen kurz davor. Für welche Gastspiele es noch Karten gibt - und warum es nicht nur um Bad Elster geht.
Ronny Hager
19:32 Uhr
3 min.
Schüler gegen Wehrpflicht - Tausende Teilnehmer bei Streik
In Dresden begann der Protest um 10.00 Uhr.
Bundesweit setzen junge Menschen mit den Demonstrationen ein Zeichen gegen die Wehrpflicht. In Sachsen beteiligen sich Tausende an den Aktionen.
30.11.2025
4 min.
Bad Elster feiert 470 Jahre Kirchenmusik: Kantorin nennt die Höhepunkte
Corinna Gruschwitz, Kantorin der Kirchgemeinde in Bad Elster.
Kirchenmusik hat in Bad Elster eine lange Geschichte. Seit 470 Jahren ist sie im Ort ein fester Bestandteil. Das wird nächstes Jahr mit über 30 Veranstaltungen gefeiert.
Christian Schubert
08:03 Uhr
3 min.
Nach Schnee, Eis und milden Temperaturen in Sachsen: Kommt nächste Woche der Winter zurück?
Hier und da Schnee und Glatteis gab es in Sachsen bereits in den vergangenen Tagen - steht das nun wieder bevor?
Vor wenigen Tagen hatten wir noch Glätteunfälle in Südwestsachsen, nun wird es milder. Bleibt das so? Was kommende Woche auf den Freistaat zukommt.
Patrick Hyslop
19:36 Uhr
5 min.
Streaming erobert Hollywood – Netflix übernimmt Warner Bros.
Netflix erobert Hollywood.
Ein Chef von Warner Bros. verspottete einst Netflix als "albanische Armee", die nicht die Welt erobern könne. Jetzt will der Streaming-Dienst das Hollywood-Studio übernehmen. Es gibt auch Gegenwind.
Andrej Sokolow und Evelyn Denich, dpa
04.12.2025
1 min.
Dieser Blitzer im Vogtland entwickelt sich zur Einnahmequelle für den Kreishaushalt
Der Blitzer in Schöneck löste im halben Jahr 3742-mal aus.
Das Gerät am Ortseingang von Schöneck ist für den Vogtlandkreis lukrativ. Im ersten Halbjahr seines Bestehens wurde eine beachtliche Summe eingenommen.
Daniela Hommel-Kreißl
Mehr Artikel