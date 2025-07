Ideen und Einsatz: Oelsnitz setzt auf Frauen über 50

Mehr Aufmerksamkeit für die Leistung von Frauen der Generation 50+ will ein Projekt in der Stadt erzielen. Die Auftaktveranstaltung ist am Donnerstag.

Frauen über 50 haben Ideen, Erfahrung und setzen sich ein - davon sind die Organisatorinnen des Projektes Petra 50+ überzeugt. Doch gerade diese Generation kommt in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft eher wenig vor - die Omas for Future wollen das auch in ländlichen Regionen ändern. Der Partner für dieses Anliegen ist in Oelsnitz das beim...