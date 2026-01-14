MENÜ
In Erlbach wird die Bachmauer des Schwarzbaches (im Foto) im zweiten Anlauf saniert. Bild: Johannes Schmidt
In Erlbach wird die Bachmauer des Schwarzbaches (im Foto) im zweiten Anlauf saniert. Bild: Johannes Schmidt
Oberes Vogtland
Im zweiten Anlauf: Bachmauer in Erlbach wird saniert
Von Ronny Hager
Eine erste Ausschreibung der Arbeiten brachte laut Stadt Markneukirchen ein „fatales Ergebnis“. Der zweite Anlauf glückte. Wann die Sanierung startet.

Die Bachmauer des Schwarzbaches in Erlbach kann im zweiten Anlauf saniert werden. Dabei handelt es sich um ein Teilstück im Bereich An der Schule 25 im Markneukirchener Ortsteil. Eine erste Ausschreibung der Arbeiten im April 2025 endete laut Stadtverwaltung mit einem „fatalen Ergebnis“: Herauskam so eine hohe Summe, dass die Ausschreibung...
