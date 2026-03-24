In Bad Elster: Freikarten für „Der Name der Rose“

Oberes Vogtland
Die Bühnenfassung des Bestsellers von Umberto Eco gibt es am Sonntag im König-Albert-Theater. Leser der „Freien Presse“ können kostenlos dabei sein.
Ein Mysterium in Bad Elster - und ein Ringen zwischen Glauben, Wissen, Macht und Moral: „Der Name der Rose“ kommt am Sonntag, 29. März, 19 Uhr auf die Bühne des König-Albert-Theaters. Das Berliner Kriminaltheater zeigt die Bühnenadaption des 1986 verfilmten Welterfolgs des Schriftstellers Umberto Eco. Leser der „Freien Presse“ können...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.