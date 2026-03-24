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Das Schauspiel „Der Name der Rose“ ist am 29. März in Bad Elster zu erleben.
Das Schauspiel „Der Name der Rose“ ist am 29. März in Bad Elster zu erleben. Foto: Herbert Schulze
Das Schauspiel „Der Name der Rose“ ist am 29. März in Bad Elster zu erleben.
Das Schauspiel „Der Name der Rose“ ist am 29. März in Bad Elster zu erleben. Foto: Herbert Schulze
Oberes Vogtland
In Bad Elster: Freikarten für „Der Name der Rose“
Redakteur
Von Ronny Hager
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Die Bühnenfassung des Bestsellers von Umberto Eco gibt es am Sonntag im König-Albert-Theater. Leser der „Freien Presse“ können kostenlos dabei sein.

Ein Mysterium in Bad Elster - und ein Ringen zwischen Glauben, Wissen, Macht und Moral: „Der Name der Rose“ kommt am Sonntag, 29. März, 19 Uhr auf die Bühne des König-Albert-Theaters. Das Berliner Kriminaltheater zeigt die Bühnenadaption des 1986 verfilmten Welterfolgs des Schriftstellers Umberto Eco. Leser der „Freien Presse“ können...
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