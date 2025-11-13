Insolventes Unternehmen aus dem Vogtland: Wo steht das Verfahren?

Die Weltmeister Akkordeon-Manufaktur hat vor über einem Jahr ihren Geschäftsbetrieb eingestellt. Seitdem herrscht Funkstille. Jetzt gibt der Insolvenzverwalter eine Auskunft, die überrascht.

Vor über einem Jahr - am 15. Oktober 2024 - hat die Weltmeister Akkordeon-Manufaktur in Klingenthal den Geschäftsbetrieb eingestellt. Seither herrscht Funkstille. Die Klingenthaler fragen sich, was aus der riesigen Immobilie im Stadtzentrum wird. Umso mehr überrascht eine Auskunft des Insolvenzverwalters zum Stand des Verfahrens. Dirk Herzig,...