Johanna Mross in MDR-Show „Riverboat“: Erinnerung an Opa Eberhard Hertel rührt sie zu Tränen

Als „Joey“ wandelt die Tochter von Stefanie Hertel jetzt im Musikgeschäft auf Solopfaden. Dass ihr die Familie mit Wurzeln im Vogtland wichtig ist, brach bei einem TV-Auftritt im MDR aus ihr heraus.

Das rettende Taschentuch kam aus dem Publikum: Eine Erinnerung an einen Auftritt mit Opa Eberhard Hertel rührte die junge Sängerin Johanna Mross in der MDR-Talksendung „Riverboat“ Freitagabend zu Tränen. Der Grund: Ein eingespielter Ausschnitt eines gemeinsamen TV-Auftritts in einer Weihnachtsshow. Da war Johanna Mross gerade 15 Jahre alt....