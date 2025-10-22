Jugendtraum im Vogtland verwirklicht: Trauer um Dennree-Gründer Thomas Greim

Der Gründer und Geschäftsführer der Dennree-Gruppe ist im Alter von 73 Jahren gestorben. Eichigts langjähriger Bürgermeister trauert um einen Vorreiter der Bio-Landwirtschaft, den er äußerst schätzte.

Trauer um einen Vorreiter der Bio-Landwirtschaft, der im Vogtland prägend wirkte: Thomas Greim, Gründer und Inhaber der Dennree-Gruppe, ist am Dienstag mit 73 Jahren gestorben. Zu Dennree gehört seit 2015 das Hofgut Eichigt als größter vogtländischer Landwirtschaftsbetrieb – mit inzwischen mehreren Standorten in der Region ein bedeutender...