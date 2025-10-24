Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bücher gibt es am 4. November in Bad Elster gegen eine freiwillige Spende.
Bücher gibt es am 4. November in Bad Elster gegen eine freiwillige Spende. Bild: Symbolfoto: Frank Rumpenhorst/dpa
Oberes Vogtland
Kehr-Aus: Diese Bibliothek im Vogtland wird geräumt
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bis Jahresende wird der Standort der bereits geschlossenen Bibliothek in Bad Brambach aufgelöst. Im Januar gibt es einen Versuch mit der Kreisbibliothek. Zuvor gibt es noch einen besonderen Tag.

In Bad Brambach findet am Dienstag, 4. November, ein Tag der offenen Bücherei statt. Die bereits geschlossene Bibliothek im Gebäude der Sächsischen Staatsbäder an der Mittelstraße 10 soll bis Jahresende geräumt werden. Wegen etlicher Nachfragen werden zur Extra-Öffnung von 10 bis 12 sowie 14 bis 18 Uhr Bücher gegen eine freiwillige Spende...
