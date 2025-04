Kita Elsternest in Bad Elster feiert 40-Jähriges

Ein Tag der offenen Tür findet am Freitag statt. Die große Fete steigt jedoch später.

Die Kindertagesstätte Elsternest in Bad Elster feiert in diesem Jahr ihr 40-jähriges Bestehen. Darüber informiert die Stadtverwaltung Bad Elster. Erster Termin anlässlich dieses Jubiläums ist ein Tag der offenen Tür am Freitag von 14 bis 17 Uhr. Angeboten werden Führungen durchs Haus, es ist Zeit für Erinnerungen und Gespräche. Am 6. Juni...