Wolfgang Schneider räumte für seine Hasenkaninchen gleich mehrfach Pokale ab.
Bild: Eckhard Sommer
Wolfgang Schneider räumte für seine Hasenkaninchen gleich mehrfach Pokale ab.
Wolfgang Schneider räumte für seine Hasenkaninchen gleich mehrfach Pokale ab. Bild: Eckhard Sommer
Oberes Vogtland
Klasse Rassekaninchen bei Ausstellung in Tannenbergsthal
Von Eckhard Sommer
Bei der Ausstellung wurden 102 Tiere gezeigt - eine hohe Zahl für den Verein mit 13 Mitgliedern.

Rundum zufriedene Gesichter gab es am Wochenende bei den Rassekaninchenzüchtern in Tannenbergsthal. Der Vereinsvorsitzende Marcus Nicko: „Unsere 102 Tiere in der Lokalschau können sich sehen lassen. Für einen kleinen Verein mit 13 Mitgliedern ist das viel, und die Qualität der Tiere ist sehr gut.“ Ebenso ein Grund für den Stolz: Der...
07.10.2025
3 min.
Tierische Sorge im Erzgebirge: Ist die Kaninchenzucht ein Auslaufmodell?
Niedlich sind Rassekaninchen wie dieses. Doch den Züchtervereinen geht der Nachwuchs aus.
In Bernsbach starten die Kaninchenzüchter aus dem Erzgebirge jetzt in die Ausstellungssaison – mit fast 320 Tieren. Doch den Vereinen fehlt der Nachwuchs.
Anna Neef
10:00 Uhr
2 min.
Nach tödlichem Arbeitsunfall im Erzgebirge: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Infolge des Arbeitsunfalls war ein Rettungshubschrauber (Symbolbild) im Einsatz.
Nach einem Arbeitsunfall im Crottendorfer Ortsteil Walthersdorf wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Was bisher bekannt ist.
Annett Honscha
12:31 Uhr
2 min.
Aufbruchsstimmung bei Züchterverein im Vogland: Mitgliederzahl fast verdoppelt
Vereinsvorsitzender Matthias Schurgott, Vereinsmeister Thomas Gliem, Ausstellungsleiter Jürgen Regner (von links) und Katja Gliem, ein aktives Mitglied der Frauengruppe.
Am Wochenende fand in der ehemaligen Mittelschule Bad Brambach die Lokalschau des Kleintierzüchtervereins statt. Gezeigt wurden 166 Tiere. Und es gab gute Nachrichten.
Eckhard Sommer
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
22:10 Uhr
2 min.
Erdbeobachtungssatellit Sentinel-1D ins All gestartet
Der neue Erdbeobachtungssatellit soll vom Kontrollzentrum aus gesteuert werden. (Archivbild)
Er soll Daten über die Erde sammeln, zu Oberflächenveränderungen aber auch für den Katastrophenschutz. Jetzt ist ein weiterer Satellit des Copernicus-Programms unterwegs.
22:43 Uhr
2 min.
Wegen Drohne: Flugverkehr in Brüssel erneut eingestellt
Der Flugverkehr wurde eingestellt.
Schon wieder bleiben die Flieger wegen einer Drohnensichtung an einem europäischen Flughafen vorerst am Boden - diesmal trifft es Brüssel, und zwar zweimal binnen kürzester Zeit.
Mehr Artikel