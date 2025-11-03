Klasse Rassekaninchen bei Ausstellung in Tannenbergsthal

Oberes Vogtland
Bei der Ausstellung wurden 102 Tiere gezeigt - eine hohe Zahl für den Verein mit 13 Mitgliedern.
Rundum zufriedene Gesichter gab es am Wochenende bei den Rassekaninchenzüchtern in Tannenbergsthal. Der Vereinsvorsitzende Marcus Nicko: „Unsere 102 Tiere in der Lokalschau können sich sehen lassen. Für einen kleinen Verein mit 13 Mitgliedern ist das viel, und die Qualität der Tiere ist sehr gut.“ Ebenso ein Grund für den Stolz: Der...
