Klassik-Event Alpensinfonie im Vogtland: Große Musik verschmelzt mit traumhaften Bildern

Fotograf Tobias Melle aus München unterlegt am Freitag im Naturtheater Bad Elster die Alpensinfonie von Richard Strauss mit seinen Bildern. Wo das Material entstanden ist und welcher Aufwand dahintersteckt.

Mit Bildern eine Spannweite an Emotionen und Gefühlen hervorrufen, wenn sie mit der richtigen Musik unterlegt werden - genau diese Idee hatte einst der Musiker und Fotograf Tobias Melle aus München. Seine Fotografien werden am Freitag bei einem großen Klassik-Event im Naturtheater Bad Elster der Musik der Alpensinfonie von Richard Strauss in...