Foto: Kristof Kovacs
Foto: Kristof Kovacs
Oberes Vogtland
Klassik-Tipp der Woche: Junge Solisten der Semperoper gastieren in Bad Elster
Von FP
Auf eine festliche Operngala mit jungen Solisten der Semperoper Dresden dürfen sich Klassikfans in dieser Woche in Bad Elster freuen.

Internationale Solisten des Jungen Ensembles der Semperoper Dresden unter Leitung von Nathan Raskin (USA) laden am Freitag, 13. Februar, 19.30 Uhr zu einer Operngala im Zeichen der Liebe in das König-Albert-Theater Bad Elster ein. Am Vorabend des Valentinstages präsentieren Natasha Gesto (Australien), Dalia Medovnikov (USA), Winona Martin (USA),...
