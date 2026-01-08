Kleintiere: Tiefenbrunn und Bobenneukirchen laden zu Rasseschauen ein

Oberes Vogtland
In der Alten Schule in Pabstleithen und im Vereinsheim An der Hohle in Bobenneukirchen finden am Wochenende Ausstellungen statt.
Im oberen Vogtland ist die hohe Zeit der Kleintierschauen: Am Wochenende finden die Ausstellungen der Kleintierzuchtvereine Tiefenbrunn und Bobenneukirchen statt. Im Vereinsheim Zur Alten Schule in Pabstleithen zeigen die Tiefenbrunner 110 Hühner, Zwerghühner und Tauben sowie 82 Kaninchen. Geöffnet ist am Samstag, 9 bis 17 Uhr und am Sonntag, 9...
