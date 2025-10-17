Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Anlaufturm der Großschanze in Klingenthal.
Der Anlaufturm der Großschanze in Klingenthal. Bild: Müller/Sparkasse-Vogtland-Arena
Oberes Vogtland
Klingenthal: Einschränkungen an der Schanze
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Erst der Continental-Cup im Skispringen, dann das Finale des Sommer-Grand-Prix: Das hat ab dem 18. Oktober Auswirkungen auf den Besucherverkehr in der Vogtland-Arena.

In der Klingenthaler Sparkasse-Vogtland-Arena kommt es ab Samstag, 18. Oktober zu Einschränkungen für den Besucherverkehr an der Großschanze. Grund sind zwei wichtige internationale Wettkämpfe: an diesem Wochenende der FIS-Continental-Cup im Skispringen und am letzten Oktober-Wochenende das Finale des FIS-Sommer-Grand-Prix. Die...
