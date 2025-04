Klingenthal: Warum die Glocken zu ungewöhnlicher Stunde läuten

Zu ungewöhnlicher Stunde läuten am Donnerstag in dieser Stadt im Vogtland die Kirchenglocken zwei Minuten lang. Was ist der Grund?

Der 24. April ist für alle Juden ein besonderer Tag: Jom haScho'a - Holocaustgedenktag. In Israel bleiben Ämter geschlossen, Flaggen wehen auf Halbmast. Auch in Deutschland wird am Donnerstag vielerorts der Opfer des Holocaust gedacht, so in Klingenthal. Die Glocken der Rundkirche „Zum Friedefürsten" werden ab 9 Uhr für zwei Minuten...