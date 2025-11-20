Konzert in Adorf: „Komm in mein Herzenshaus“

In der Johanniskirche singt am Samstag eine Sopranistin, begleitet von Klängen von Cembalo und der Carl-Eduard-Schubert-Orgel des Gotteshauses.

„Komm in mein Herzenshaus“ lautet der Titel eines Konzertes am Samstag ab 19 Uhr in der Johanniskirche Adorf, die sich zwischen dem Erlebnismuseum Perlmutter und dem Friedhof befindet. Es singt die Sopranistin Christina Germolus (Roterberg). Sie stammt aus Dresden und begann nach dem Musikstudium ihre Gesangskarriere beim Rias-Kammerchor. Sie...