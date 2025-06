Kult-Veranstaltungsstätte im Oberen Vogtland: Am Sonntag ruft der Schupfen

Den Tanz im Bärendorfer Schupfen gibt es fast ein halbes Jahrhundert, das Dorfensemble besteht 30 Jahre. Warum die Musiker vor der Blasmusik noch einen wichtigen Appell an die Gäste richten.

Als hätten sie es geahnt, dass der Bärendorfer Schupfentanz am Sonntag auf den bisher heißesten Tag des Jahres fällt. Die Bärendorfer haben am Frühjahr ein großes Sonnensegel vor dem Schupfen errichtet, mit tatkräftiger finanzieller Unterstützung der Oelsnitzer Firma Bang Kransysteme. Das Dorfensemble richtet dafür einen großen Dank an...