Bad Elsters Bürgermeister Olaf Schlott informiert zum Thema mögliche Kurort-Ehe.
Bad Elsters Bürgermeister Olaf Schlott informiert zum Thema mögliche Kurort-Ehe. Bild: Ellen Liebner/Archiv
Oberes Vogtland
Kurort-Ehe: Bad Elster informiert seine Bürger
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein freiwilliger Zusammenschluss von Bad Elster und Bad Brambach ist am Montag Thema einer Einwohnerversammlung. Es geht auch um die Bürgerstiftung.

Um einen freiwilligen Zusammenschluss von Bad Elster und Bad Brambach geht es am Montag, 19 Uhr, zur Einwohnerversammlung in der Aula der Grundschule Bad Elster. Ob die Eingemeindung zum 1. Oktober 2026 kommt, darüber sollen die Einwohner beider Kurorte im Frühjahr 2026 in zwei Bürgerentscheiden abstimmen. Zum Einwohnertreff will die...
