Kurort-Ehe: Bad Elster informiert seine Bürger

Um einen freiwilligen Zusammenschluss von Bad Elster und Bad Brambach geht es am Montag, 19 Uhr, zur Einwohnerversammlung in der Aula der Grundschule Bad Elster. Ob die Eingemeindung zum 1. Oktober 2026 kommt, darüber sollen die Einwohner beider Kurorte im Frühjahr 2026 in zwei Bürgerentscheiden abstimmen. Zum Einwohnertreff will die...