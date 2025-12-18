Kurort-Eingemeindung im Vogtland: Diese Punkte sind derzeit Thema

Oberes Vogtland
Wo stehen die Gespräche zwischen Bad Elster und Bad Brambach? In der letzten Ratssitzung des Jahres gab Bad Elsters Bürgermeister Olaf Schlott Informationen zur aktuellen Entwicklung.
Als „spannend, interessant und eine wichtige Entwicklung“ bezeichnet Bad Elsters Bürgermeister Olaf Schlott (UB) die Gespräche über einen freiwilligen Zusammenschluss mit Bad Brambach. Das Jahresende sei ein guter Zeitpunkt, über den aktuellen Stand der Ergebnisse der Arbeitsgruppen-Treffen zu informieren, sagte der Rathaus-Chef.
