Bad Brambachs Gemeinderat hat den Haushalt 2025 einstimmig beschlossen.
Bad Brambachs Gemeinderat hat den Haushalt 2025 einstimmig beschlossen.
Oberes Vogtland
Kurz vor Jahresende: Bad Brambach beschließt Haushalt
Redakteur
Von Ronny Hager
Die finanziell angeschlagene Gemeinde hat das Ziel geschafft, im laufenden Jahr einen Etat aufzustellen. Auch eine andere Entscheidung ist getroffen.

Das Jahr geht zur Neige, und doch gilt der Beschluss des Bad Brambacher Haushalts 2025 zur letzten öffentlichen Sitzung des Jahres als Erfolg. Nach ausführlicher Vorstellung im Oktober ist der Etat für das laufende Jahr unter Dach und Fach. Der Gemeinderat hat ihn einstimmig beschlossen. Ziel von Kämmerin Silke Weber, Verwaltung und Räten ist...
