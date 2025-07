Länder, Menschen, Farben: Ausstellung von Nadja Bernhardt im Königlichen Kurhaus Bad Elster eröffnet

Der 28. Chursächsische Sommer in Bad Elster bringt mit „Länder, Menschen, Farben“ Werke der Chemnitzer Künstlerin Nadja Bernhardt zur Geltung. Die Exponate der Künstlerin erzählen von ihrer langen künstlerischen Reise.

Im Zuge des 28. Chursächsischen Sommers in Bad Elster ist die neue Ausstellung „Länder, Menschen, Farben: Arbeiten auf Papier“ eröffnet worden. Die Chemnitzer Künstlerin Nadja Bernhardt zeigt in der Galerie des Königlichen Kurhauses Bad Elster ihre Arbeiten. Die in Russland geborene Chemnitzerin präsentiert sehenswerte Aquarelle, die...