Jäger Andreas Meier hat diese Aufnahmen der „Freien Presse“ zur Verfügung gestellt. Es zeigt vier Tiere, ein fünftes lief bereits voraus.
Jäger Andreas Meier hat diese Aufnahmen der „Freien Presse“ zur Verfügung gestellt. Es zeigt vier Tiere, ein fünftes lief bereits voraus. Bild: Screenshot: Freie Presse
Die Wolfsrudel-Sichtung fand nahe der Talsperre Muldenberg statt.
Die Wolfsrudel-Sichtung fand nahe der Talsperre Muldenberg statt. Bild: David Rötzschke/Archiv
Die Tiere sind auf den Videoaufnahmen von Andreas Meier gut zu erkennen.
Die Tiere sind auf den Videoaufnahmen von Andreas Meier gut zu erkennen. Bild: Screenshot: Freie Presse
Oberes Vogtland
Lebt ein Wolfsrudel im Vogtland? Erfahrenem Jäger gelingen spektakuläre Bilder
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Andreas Meier hat am Dienstagnachmittag fünf Tiere in der Nähe der Talsperre gesichtet - wohl eine Wölfin, drei ausgewachsene Welpen und ein Rüde. Bislang war immer nur von einem Wolfspaar die Rede.

Nach 48 Jahren als Jäger hat Andreas Meier am Dienstagnachmittag eine Beobachtung gemacht, die für Aufsehen sorgen dürfte: In der Nähe von Muldenberg habe er mit seinem digitalen Fernglas fünf Wölfe gesichtet, erzählte er am Donnerstagmittag der „Freien Presse“. Offensichtlich handele es sich um das bereits bestätigte Wolfspaar von...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
