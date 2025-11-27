Lebt ein Wolfsrudel im Vogtland? Erfahrenem Jäger gelingen spektakuläre Bilder

Oberes Vogtland
Andreas Meier hat am Dienstagnachmittag fünf Tiere in der Nähe der Talsperre gesichtet - wohl eine Wölfin, drei ausgewachsene Welpen und ein Rüde. Bislang war immer nur von einem Wolfspaar die Rede.
Nach 48 Jahren als Jäger hat Andreas Meier am Dienstagnachmittag eine Beobachtung gemacht, die für Aufsehen sorgen dürfte: In der Nähe von Muldenberg habe er mit seinem digitalen Fernglas fünf Wölfe gesichtet, erzählte er am Donnerstagmittag der „Freien Presse“. Offensichtlich handele es sich um das bereits bestätigte Wolfspaar von...
