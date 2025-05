Lego-Tage ab Donnerstag in Kirche im Vogtland

An zwei Nachmittagen und einem Vormittag bauen Kinder aus fast 100.000 Steinen eine Stadt. Wann die Bauwerke präsentiert werden.

Zur großen „Baustelle“ wird ab Donnerstag die Michaeliskirche in Bad Brambach. Bei den Lego-Tagen entsteht bis Samstag aus fast 100.000 Steinen eine eigene Stadt - mit allem, was dazu gehört. Das Angebot richtet sich vor allem an Kinder von sechs bis zwölf Jahren. „Bauzeiten“ sind am Donnerstag und Freitag jeweils von 15.30 bis 18 Uhr...