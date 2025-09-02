Leidenschaft für Medizin: Schülerin aus dem Vogtland hilft in Krankenhaus in Afrika

Von der Schulbank in den OP: Chiara Schröder aus Oelsnitz hat in den Ferien in einem Krankenhaus in Tansania geholfen, sammelt nun Spenden. Doch für ein Medizinstudium nach dem Abi reicht ihr Notenschnitt nicht.

Junge Menschen wollen heutzutage nicht mehr arbeiten? Von wegen. Chiara Schröder – 19 Jahre alt aus Oelsnitz – ist der Beweis, dass diese Annahme nicht stimmt. Die Zwölftklässlerin weiß ganz genau, was sie nach der Schule machen will. Sie möchte Medizin studieren. Bereits seit über einem Jahr nimmt sie an einem Juniorstudium der Uni... Junge Menschen wollen heutzutage nicht mehr arbeiten? Von wegen. Chiara Schröder – 19 Jahre alt aus Oelsnitz – ist der Beweis, dass diese Annahme nicht stimmt. Die Zwölftklässlerin weiß ganz genau, was sie nach der Schule machen will. Sie möchte Medizin studieren. Bereits seit über einem Jahr nimmt sie an einem Juniorstudium der Uni...