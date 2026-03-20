Leipziger Buchmesse: Großer Andrang bei Vajona-Verlag aus dem Vogtland

Am Stand von Vajona aus Oelsnitz bildeten sich am Donnerstag gleich nach Eröffnung der Leipziger Buchmesse lange Schlangen. In Oelsnitz steht das neue Verlagsgebäude kurz vor der Eröffnung.

An lange Schlangen sind Besucher der Leipziger Buchmesse gewöhnt - vor dem Einlass, ebenso an das Gedränge in den fünf Hallen selbst. Doch in Halle 4 gab es zum Messestart am Donnerstagvormittag eine extralange Schlange. Diese entstand am Stand des Oelsnitzer Vajona-Verlages. Beim Verlag mit den Schwerpunkten Dark Romance, spicy Liebesromane,... An lange Schlangen sind Besucher der Leipziger Buchmesse gewöhnt - vor dem Einlass, ebenso an das Gedränge in den fünf Hallen selbst. Doch in Halle 4 gab es zum Messestart am Donnerstagvormittag eine extralange Schlange. Diese entstand am Stand des Oelsnitzer Vajona-Verlages. Beim Verlag mit den Schwerpunkten Dark Romance, spicy Liebesromane,...