Leser empört: „Ist Bad Elster so etwas wie ein rechtsfreier Raum?“

Dass die Stadt bei Temposünden zur ersten Kontrolle in der neuen Tempo-30-Zone auf der Ascher Straße aus Kulanzgründen einmalig aufs Abstrafen verzichtet, kommt nicht bei allen im Staatsbad gut an.

In Bad Elster schlagen die Wellen hoch - es geht um die neue Tempo-30-Zone an der Ascher Straße. Diese hatte die Stadt eingerichtet, nachdem der vormalige Kreisstraßen-Abschnitt in Trägerschaft der Kommune ging. Das Landratsamt hatte dies gleich zu einer ersten Kontrolle genutzt und reichlich Temposünder erwischt. Damit war die Behörde...