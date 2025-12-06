Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Für das Freizeitareal Haselmühle in Schöneck wird ein Investor gesucht.
Für das Freizeitareal Haselmühle in Schöneck wird ein Investor gesucht. Bild: Christian Schubert
Für das Freizeitareal Haselmühle in Schöneck wird ein Investor gesucht.
Für das Freizeitareal Haselmühle in Schöneck wird ein Investor gesucht. Bild: Christian Schubert
Oberes Vogtland
Macher für Freizeitareal im Vogtland gesucht
Von Daniela Hommel-Kreißl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Für das Freizeitgelände Haselmühle in Schöneck sucht die Stadt einen Investor. Eine Ausschreibung dazu läuft. Was dort alles möglich sein soll.

Neuer Anlauf für das Freizeitareal Haselmühle in Schöneck: „Die Stadt hat das Freizeitareal ausgeschrieben. Der Stadtrat möchte, dass es jemand übernimmt, entwickelt und betreibt. Wir sind offen für alle Ideen und Konzepte“, sagt Schönecks Bürgermeister Andy Anders. Er hofft, dass am Ende des Prozesses das Freizeitareal ein weiterer...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
04.12.2025
1 min.
Dieser Blitzer im Vogtland entwickelt sich zur Einnahmequelle für den Kreishaushalt
Der Blitzer in Schöneck löste im halben Jahr 3742-mal aus.
Das Gerät am Ortseingang von Schöneck ist für den Vogtlandkreis lukrativ. Im ersten Halbjahr seines Bestehens wurde eine beachtliche Summe eingenommen.
Daniela Hommel-Kreißl
07:25 Uhr
2 min.
Trump: Netflix-Stärke könnte Problem bei Warner-Deal sein
Warner Brothers ist ein Hollywood-Urgestein. (Archivbild)
Donald Trump will persönlich an der Entscheidung der US-Regierung zur Übernahme von Warner Brothers durch Netflix beteiligt sein. Der Präsident steht einem unterlegenen Rivalen nahe.
07.12.2025
4 min.
Chemnitz offenbar 300 Jahre älter als bisher angenommen
Auf dem Schloßberg. 1136 wurde hier das Benediktinerkloster gegründet. Aber offenbar ist Chemnitz viel älter.
Hat die Stadt 2018 ihren 875. Geburtstag um ein paar hundert Jahre zu spät gefeiert? Ein Forscher glaubt, dass die ersten Menschen hier schon im 9. und nicht erst im 12. Jahrhundert lebten. Das wäre eine Sensation.
Erik Kiwitter
07:15 Uhr
4 min.
Lego und Playmobil: Wie ein kleiner Spielzeugladen im Erzgebirge zum Hotspot für Sammler weltweit wird
Ob Burgdamen, Ritter oder Gespenster - bei Clemens Trommler werden die kleinen, thematisch sortierten Spielfiguren verpackt, verschickt oder im Laden verkauft.
Clemens Trommler verpackt in Weißenborn Spielzeugwünsche für Kinder weltweit. Gestartet ist er in einer Garage, jetzt verschickt er Star-Wars-Gruppen nach Südkorea. Was verbirgt sich hinter den Türen?
Astrid Ring
12:45 Uhr
4 min.
Forstfachleute im Vogtland rätseln: Warum ist der Borkenkäfer plötzlich weg?
Für Waldbesitzer gab es in diesem Jahr wieder Grund zur Freude: Der Borkenkäfer verursachte im Vogtland deutlich geringere Schäden als in den Jahren zuvor.
Kaum ein Thema beschäftigte Förster zuletzt mehr als die Borkenkäferplage. Im Forstbezirk Plauen war seit 2018 fast der gesamte Holzeinschlag von dem Schädling befallen. 2025 ist nun alles anders.
Swen Uhlig
17:00 Uhr
2 min.
Stadt im Vogtland setzt auf Mängelmelder-App
In Schöneck können Mängel jetzt auf der Webseite oder in der App gemeldet werden.
Jeder kann jetzt Mängelmelder werden - ganz unkompliziert via App. Was sich eine Stadtverwaltung im Vogtland von der schnelleren direkten Kommunikation mit ihren Bürgern erhofft.
Daniela Hommel-Kreißl
Mehr Artikel