Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Ensemble Magic Gregorian Night tritt am Sonntag, 19 Uhr im König-Albert-Theater Bad Elster auf.
Das Ensemble Magic Gregorian Night tritt am Sonntag, 19 Uhr im König-Albert-Theater Bad Elster auf. Bild: Michael Schweiger
Das Stadtorchester Klingenthal gibt am Samstag, 17 Uhr in der Musikhalle Markneukirchen sein Jahresabschluss- und Weihnachtskonzert.
Das Stadtorchester Klingenthal gibt am Samstag, 17 Uhr in der Musikhalle Markneukirchen sein Jahresabschluss- und Weihnachtskonzert. Bild: Eckhard Sommer
An der Pyramide an der August-Bebel-Straße in Sohl wird am Samstag gefeiert. Das Pyramidenfest beginnt 14 Uhr.
An der Pyramide an der August-Bebel-Straße in Sohl wird am Samstag gefeiert. Das Pyramidenfest beginnt 14 Uhr. Bild: Christian Schubert
Das Ensemble Magic Gregorian Night tritt am Sonntag, 19 Uhr im König-Albert-Theater Bad Elster auf.
Das Ensemble Magic Gregorian Night tritt am Sonntag, 19 Uhr im König-Albert-Theater Bad Elster auf. Bild: Michael Schweiger
Das Stadtorchester Klingenthal gibt am Samstag, 17 Uhr in der Musikhalle Markneukirchen sein Jahresabschluss- und Weihnachtskonzert.
Das Stadtorchester Klingenthal gibt am Samstag, 17 Uhr in der Musikhalle Markneukirchen sein Jahresabschluss- und Weihnachtskonzert. Bild: Eckhard Sommer
An der Pyramide an der August-Bebel-Straße in Sohl wird am Samstag gefeiert. Das Pyramidenfest beginnt 14 Uhr.
An der Pyramide an der August-Bebel-Straße in Sohl wird am Samstag gefeiert. Das Pyramidenfest beginnt 14 Uhr. Bild: Christian Schubert
Oberes Vogtland
Märkte, Pyramidenfeste, Musik: Tipps für das erste Adventswochenende im Oberen Vogtland
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Bad Elster starten die Chursächsische Winterträume und singen Mönche, Klingenthal schaltet den großen Lichterbogen an der Eisenbahnbrücke an. Vielerorts locken Weihnachtsmärkte und Adventsfeste.

Weihnachtsmarkt-Saison startet: Am ersten Adventswochenende gibt es besonders viele Weihnachtsmärkte im oberen Vogtland - so in Bad Brambach, Bobenneukirchen Ebmath, Schöneck, Schönberg, Zwota und auf dem Riedelhof Eubabrunn. In Tirpersdorf startet das umfangreiche adventliche Treiben, bei Wald Jacobs Weihnachtswelt Wohlhausen wird mit dem...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09:08 Uhr
4 min.
Diese Weihnachtsmärkte öffnen am ersten Adventswochenende im Oberen Vogtland
Katja Wunderlich und ihr Sohn sahen sich voriges Jahr in Jacobs Weihnachtswelt in Wohlhausen um. Am ersten Adventswochenende wird mit viel Andrang gerechnet.
Trubel am Schönecker Rathaus, ein Markt im Schönberger Schlosspark und eine Krampus-Premiere in Wohlhausen: Das Wochenende hat für Weihnachtsfans im Vogtland viel zu bieten.
Hannah Taubert
26.11.2025
1 min.
Teilweise Sperrung der B 95 im Erzgebirge: Verkehr rollt nur in eine Richtung
Die B 95 ist ab Annaberg-Buchholz in einem Abschnitt nur als Einbahnstraße befahrbar.
Wegen Arbeiten an einer Behelfsbrücke ist die Bundesstraße 95 in Richtung Annaberg-Buchholz gesperrt. Wie lange das dauern soll.
Annett Honscha
06:30 Uhr
4 min.
Ist eine Jugendherberge im ehemaligen Knast Oederan denkbar?
Johanna Kruse hat Visionen für die Nachnutzung des Gerichtskomplexes vorgestellt.
Die Sonderausstellung im Weberei-Museum ist einer Facette der Stadtgeschichte gewidmet und der Frage: Wie könnten Gericht und Gefängnis nachgenutzt werden?
Christof Heyden
06:47 Uhr
1 min.
Dachstuhlbrand in leerstehender Chemnitzer Kaserne
Chemnitzer Feuerwehren haben einen Brand in einem leerstehenden Kasernengebäude rasch löschen können (Symbolbild).
Chemnitzer Feuerwehrleute werden nachts zum Brand einer früheren Kaserne gerufen. Sie können die Flammen rasch löschen.
26.11.2025
3 min.
Auto fährt Skihang im Erzgebirge hinauf – Fahrer meldet sich
Ein Auto ist noch vor dem Saisonstart über den Skihang in Neudorf (Archivfoto) gefahren.
Fahrspuren auf dem Skihang in Neudorf sorgen noch vor dem Saisonstart für Ärger beim Skiverein Sehmatal. Mittlerweile gab es eine Überraschung und eine Entscheidung über Konsequenzen.
Annett Honscha
06.11.2025
4 min.
Tipps zum Wochenende im Vogtland: Leuchtende Kürbisse, britische Liedermacher und Gospelklang
Zum zweiten Kürbisleuchten wird für Samstagnachmittag in den Stadtpark Schöneck eingeladen.
Im Schönecker Stadtpark wird im Zeichen des Herbstes gefeiert, britische Liedermacher gastieren in Adorf und Bad Brambach. In der Nicolaikirche Markneukirchen tritt ein einheimischer Chor auf.
Ronny Hager
Mehr Artikel