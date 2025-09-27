Magazin: Bad Elster ist „Top Kurort 2026“

Focus Gesundheit bewertete mehr als 350 staatlich anerkannte Kurorte und Heilbäder. Für welche Parameter sich die Vogtlandstadt Bestnoten verdiente.

Bad Elster ist vom Magazin Focus Gesundheit in der jüngsten Ausgabe als „Top Kurort 2026“ ausgezeichnet worden. Für die Einstufung wurden mehr als 350 staatlich anerkannte Kurorte und Heilbäder in Deutschland bewertet - aufgrund von Selbstauskünften und der Auswertung der Daten öffentlicher Quellen. Dabei erhielt Bad Elster für das...