Magnitude 2,6: Erdbebenschwarm im Vogtland erreicht neues Level

Das bislang stärkste Beben der aktuellen Serie war am Mittwochmittag für viele Menschen im Vogtland spürbar.

Mit einem Beben der Magnitude 2,6 am Mittwoch um 10.58 Uhr hat die Serie von Schwarmbeben im vogtländisch-böhmischen Grenzgebiet ein neues Level erreicht. Diese Einschätzung hat Jens Skapski getroffen. Er ist Betreiber des Onlineportals Erdbeben in Deutschland. Das Beben im sogenannten Kraslice-Cluster war für viele Menschen im Vogtland...