Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Innenstadt-Parkplatz Roter Markt in Markneukirchen soll 2026 neu gestaltet werden.
Der Innenstadt-Parkplatz Roter Markt in Markneukirchen soll 2026 neu gestaltet werden. Bild: Johannes Schmidt
Der Innenstadt-Parkplatz Roter Markt in Markneukirchen soll 2026 neu gestaltet werden.
Der Innenstadt-Parkplatz Roter Markt in Markneukirchen soll 2026 neu gestaltet werden. Bild: Johannes Schmidt
Oberes Vogtland
Markneukirchen kippt umstrittenen Namen für Parkplatz
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Gymnasiasten wollten bei der Neugestaltung der Stellflächen am Roten Markt an mehr als 100 Jahre Druckerei-Tradition an diesem Ort erinnern. Stadträte plädieren mehrheitlich für eine andere Variante. Auch bei der Namensgebung gibt es eine Veränderung.

Das Vorhaben der Stadt Markneukirchen, Gymnasiasten bei der Neugestaltung des Parkplatzes Roter Markt einzubeziehen, hat einen Rückschlag erlitten. Die Idee der Schüler, bei der Gestaltung des Innenstadt-Areals an mehr als 100 Jahre Tradition der Druckerei J. Schmidt an diesem Ort zu erinnern, erhielt im Technischen Ausschuss keine Mehrheit. Das...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.08.2025
3 min.
Neue Werbetafeln: Markneukirchen verzichtet auf Geige
Erster Entwurf für neue Markneukirchen-Werbetafeln. Klar ist: Die Geige soll nicht drauf.
Die Präsentationsschilder an den Ortseingängen haben ihre beste Zeit hinter sich. Zum neuen Entwurf gibt es eine rege Diskussion unter den Stadträten.
Ronny Hager
30.09.2025
5 min.
Die Knackpunkte in Trumps Friedensplan
Trump und Netanjahu sprachen im Weißen Haus.
Netanjahu stellt sich hinter Trumps Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs. Doch darin gibt es noch viele unklare Stellen.
Cindy Riechau und Anna Ringle, dpa
23.09.2025
2 min.
Markneukirchen: Was wird aus Parkplatz Roter Markt?
Um die Neugestaltung des Parkplatzes Roter Markt geht es im Stadtrat Markneukirchen.
Die Neugestaltung des Geländes ist am Mittwoch Thema im Stadtrat. In Bad Brambach geht es um Elternbeiträge für die Kita und höhere Musikschulgebühren, in Muldenhammer wird der Bürgerpreis verliehen.
Ronny Hager
30.09.2025
5 min.
Netanjahu akzeptiert US-Plan zur Beendigung des Gaza-Kriegs
Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu traf US-Präsident Donald Trump am Montag im Weißen Haus.
Israel unterstützt laut Ministerpräsident Netanjahu einen Friedensplan von US-Präsident Trump. So sieht der Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs aus.
11:20 Uhr
2 min.
Kältekammer Sachsens: Kühnhaide erlebt eisigen Wochenbeginn
Mit einer dünnen Eisschicht bedeckt: Gräser im Schwarzwassertal.
Im Erzgebirge zeigt der Herbst seine frostige Seite. Kühnhaide verzeichnet extreme Temperaturen. Nebelschwaden und Eis verwandeln den Ort in eine winterliche Kulisse.
André März
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
Mehr Artikel