MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Landschaftsbild von Erlbach - hier das Skigebiet Kegelberg - ist durch Waldflächen geprägt. In diesem Jahr stehen umfangreiche Baumfällungen an.
Das Landschaftsbild von Erlbach - hier das Skigebiet Kegelberg - ist durch Waldflächen geprägt. In diesem Jahr stehen umfangreiche Baumfällungen an. Bild: Johannes Schmidt/Archiv
Hans Prilop (link), Leiter des Landeswaldreviers Erlbach, und sein Kommunalwald-Kollege David Neubert.
Hans Prilop (link), Leiter des Landeswaldreviers Erlbach, und sein Kommunalwald-Kollege David Neubert. Bild: Thorald Meisel/Archiv
Bei Neuanpflanzungen im Landeswaldrevier Erlbach werden Weißtannen gesetzt.
Bei Neuanpflanzungen im Landeswaldrevier Erlbach werden Weißtannen gesetzt. Bild: Hendrik Schmidt/dpa/Archiv
Das Landschaftsbild von Erlbach - hier das Skigebiet Kegelberg - ist durch Waldflächen geprägt. In diesem Jahr stehen umfangreiche Baumfällungen an.
Das Landschaftsbild von Erlbach - hier das Skigebiet Kegelberg - ist durch Waldflächen geprägt. In diesem Jahr stehen umfangreiche Baumfällungen an. Bild: Johannes Schmidt/Archiv
Hans Prilop (link), Leiter des Landeswaldreviers Erlbach, und sein Kommunalwald-Kollege David Neubert.
Hans Prilop (link), Leiter des Landeswaldreviers Erlbach, und sein Kommunalwald-Kollege David Neubert. Bild: Thorald Meisel/Archiv
Bei Neuanpflanzungen im Landeswaldrevier Erlbach werden Weißtannen gesetzt.
Bei Neuanpflanzungen im Landeswaldrevier Erlbach werden Weißtannen gesetzt. Bild: Hendrik Schmidt/dpa/Archiv
Oberes Vogtland
Massiver Waldeinschlag rund um Erlbach
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Revierförster Hans Prilop hat im Ortschaftsrat ausführlich zu Arbeiten um Kegelberg, Wirtsgrund und Tockengrüner Weg informiert. Warum die Bäume jetzt gefällt werden und wie dabei gearbeitet wird.

Die Erlbacher sind in großer Sorge um ihr vertrautes Landschaftsbild. Grund sind umfangreiche Waldarbeiten, die bereits laufen und in den kommenden Wochen weitergehen. „Gefühlt gab es noch nie so viel Holzabbau in Erlbach. Viele haben Sorge, dass eine Überforstung stattfindet“, artikulierte Sebastian Schüller, Vorsitzender des...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.01.2026
2 min.
Havarie in tschechischer Raffinerie: Was bedeutet das für das Erzgebirge?
Bewohner grenznaher Gemeinden müssen laut Landratsamt mit Geruchsbelästigungen rechnen. Das Chemiewerk Unipetrol bei Litvinov war in der Vergangenheit oft Ursache für Geruchsbelastungen im Raum Olbernhau. Jetzt gibt es Informationen über eine Havarie.
Behörde informiert über mögliche Geruchsbelästigungen. Die soll aber vermutlich zeitversetzt wahrnehmbar sein. Das ist in Litvinov passiert.
Katrin Kablau, Thomas Wittig
14.01.2026
1 min.
Im zweiten Anlauf: Bachmauer in Erlbach wird saniert
In Erlbach wird die Bachmauer des Schwarzbaches (im Foto) im zweiten Anlauf saniert.
Eine erste Ausschreibung der Arbeiten brachte laut Stadt Markneukirchen ein „fatales Ergebnis“. Der zweite Anlauf glückte. Wann die Sanierung startet.
Ronny Hager
28.01.2026
3 min.
DIW erwartet Wende am Bau – Hoffnung für Wohnungssuchende
Arbeiter auf der Baustelle: Die Branche dürfte 2026 nach Jahren der Krise wieder wachsen (Archivbild)
Höhere Zinsen, gestiegene Kosten: Bauherren haben schwierige Zeiten hinter sich. Nun soll es am Bau wieder aufwärtsgehen, dank Milliarden-Staatsausgaben. Wirtschaftsforscher sehen aber ein Risiko.
28.01.2026
1 min.
Bilder des Tages vom 28.01.2026
 4 Bilder
Von einer feinen Eisschicht überzogen, glitzern Pflanzen im warmen Gegenlicht des Sonnenuntergangs in Brandenburg.
16:05 Uhr
1 min.
Erlbacher Bürgerbus nicht mehr verkehrstüchtig: Was nun?
Über viele Jahre hat Erlbachs Bürgerbus gute Dienste getan. Nun hieß es Abschied nehmen.
Viele Jahre war das Gefährt im Einsatz. Nun rollt er nicht mehr im Dienst der Kommune. Es gibt aber Grund zur Hoffnung.
Ronny Hager
26.01.2026
4 min.
„Niemand muss Angst um Arbeitsplatz haben“: Kretschmer verteidigt Plan zu Personalabbau und Umstrukturierung in Sachsen
Videobotschaft des Ministerpräsidenten an Sachsens Bedienstete.
Vor einer Woche hat Sachsens CDU/SPD-Regierung eine Reihe von Prüfaufträgen in eigener Sache beschlossen – auch zur „Abschaffung von Beauftragtenposten“. Wie viele gibt es überhaupt?
Tino Moritz
Mehr Artikel