Massiver Waldeinschlag rund um Erlbach

Revierförster Hans Prilop hat im Ortschaftsrat ausführlich zu Arbeiten um Kegelberg, Wirtsgrund und Tockengrüner Weg informiert. Warum die Bäume jetzt gefällt werden und wie dabei gearbeitet wird.

Die Erlbacher sind in großer Sorge um ihr vertrautes Landschaftsbild. Grund sind umfangreiche Waldarbeiten, die bereits laufen und in den kommenden Wochen weitergehen. „Gefühlt gab es noch nie so viel Holzabbau in Erlbach. Viele haben Sorge, dass eine Überforstung stattfindet", artikulierte Sebastian Schüller, Vorsitzender des...