MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Dr. Uwe Willmann hat das Symposium im Jahr 2000 ins Leben gerufen und ist seitdem mit seinem Team auch der Organisator.
Dr. Uwe Willmann hat das Symposium im Jahr 2000 ins Leben gerufen und ist seitdem mit seinem Team auch der Organisator. Bild: Eckhard Sommer
Dr. Uwe Willmann hat das Symposium im Jahr 2000 ins Leben gerufen und ist seitdem mit seinem Team auch der Organisator.
Dr. Uwe Willmann hat das Symposium im Jahr 2000 ins Leben gerufen und ist seitdem mit seinem Team auch der Organisator. Bild: Eckhard Sommer
Oberes Vogtland
Mediziner aus dem Vogtland organisiert zum 30. Mal Sportärzte-Weiterbildung in Bad Elster
Von Eckhard Sommer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Von Freitag bis Sonntag findet das 30. Elsteraner Sportärztesymposium „Wintersport - Bergsport“ in der Vitrea Klinik am Schillergarten statt. Es ist das einzige seiner Art in Sachsen.

Jubiläum in Bad Elster: Von Freitag bis Sonntag findet in der Vitrea Klink am Schillergarten – bis November letzten Jahres die Paracelsus Klink – das 30. Elsteraner Sportärztesymposium statt. Das Programm umfasst am Freitag in der Klinik Vorträge zu den Themen Prävention von Verletzungen der unteren Extremität, Infektprophylaxe und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20.01.2026
3 min.
Erzgebirge-Aue-Keeper Lord nach Torhüter-Entscheidung: „Martin ist einfach ein toller Typ“
Louis Lord hat zumindest fürs Erste Mannschaftskapitän Martin Männel aus dem Tor verdrängt. Gegen Hansa Rostock zeigte der 22-Jährige eine abgeklärte Leistung.
In der vergangenen Woche hatte Aues Cheftrainer Jens Härtel seine Entscheidung in der Torhüterfrage verkündet. Wie Louis Lord die vergangenen Tage erlebt hat.
Paul Steinbach
16.01.2026
1 min.
Start für Medizin-Projekt in Bad Elster
Augenmessungen finden am Mittwoch in der früheren Post in Bad Elster statt.
In den Räumen der früheren Post finden am Mittwoch telemedizinische Augenmessungen statt.
Tino Beyer
23.12.2025
4 min.
„Mein Ziel ist es, die Krankheit zu besiegen“: Wenn ein Arzt im Vogtland zum Patienten wird
Detlef Schlott aus Bad Elster: Eine Krebsdiagnose hat für den 57-Jährigen den Blick auf das Leben verändert.
Weihnachten ist die Zeit zum Innehalten und Nachdenken. Für Detlef Schlott aus Bad Elster kam diese Phase schon mitten im Hochsommer. Und mit einer Krebsdiagnose die Frage: Was ist wirklich wichtig?
Ronny Hager
20.01.2026
4 min.
Plauener ohne Obdach: Ein Mensch, zwei Einkaufswagen und viele Fragen
Bei Kälte auf der Straße übernachten zu müssen, kann lebensbedrohlich sein. (Symbolfoto)
Dem Mann mit den beiden Einkaufswagen sind in der Vergangenheit viele Menschen im Plauener Stadtgebiet begegnet. Seit Einbruch der kalten Jahreszeit trifft man ihn allerdings nicht mehr.
Claudia Bodenschatz
08:12 Uhr
1 min.
Einbruch in Chemnitzer Luxor
Die Feuerwehr half mit einer Drehleiter bei der Tätersuche.
Die Feuerwehr half bei der Suche nach den Tätern.
Christian Mathea
08:10 Uhr
3 min.
Trotz guter Leistung: Hanfmann verliert gegen Alcaraz
Vor allem im ersten Satz brachte Yannick Hanfmann den Weltranglisten-Ersten in große Bedrängnis.
Einen Satz lang bringt ein Deutscher die Nummer eins der Tennis-Welt in arge Bedrängnis. Dann setzt sich der Favorit doch durch.
Mehr Artikel