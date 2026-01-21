Mediziner aus dem Vogtland organisiert zum 30. Mal Sportärzte-Weiterbildung in Bad Elster

Oberes Vogtland
Von Freitag bis Sonntag findet das 30. Elsteraner Sportärztesymposium „Wintersport - Bergsport“ in der Vitrea Klinik am Schillergarten statt. Es ist das einzige seiner Art in Sachsen.
Jubiläum in Bad Elster: Von Freitag bis Sonntag findet in der Vitrea Klink am Schillergarten – bis November letzten Jahres die Paracelsus Klink – das 30. Elsteraner Sportärztesymposium statt. Das Programm umfasst am Freitag in der Klinik Vorträge zu den Themen Prävention von Verletzungen der unteren Extremität, Infektprophylaxe und...
