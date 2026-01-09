Mehrere Einbrüche in Bad Elster: Täter suchen Wertgegenstände

Die unbekannten Täter waren gewaltsam vorgegangen. Beute machten sie in Kellern und Treppenhäusern.

In Bad Elster ist in mehrere Mehrfamilienhäuser an der Straße Am Kuhberg eingebrochen worden. Darüber hat am Freitag die Polizei berichtet. Die unbekannten Täter verschafften sich zwischen dem späten Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen gewaltsam Zutritt zu den Häusern. Sie begaben sich jeweils in die Keller und brachen dort mehrere...