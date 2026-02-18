Mehrere Unfälle mit Vollsperrungen am Mittwochmorgen auf winterlichen Straßen im Oberen Vogtland

Oberes Vogtland
Im Oberen Vogtland herrschen nach Schneefall am Mittwochmorgen verbreitet winterliche Straßenverhältnisse. Das führt zu Problemen.
Winterliche Straßen nach erneutem Schneefall haben am Mittwochmorgen im Oberen Vogtland verbreitet zu größeren Problemen geführt. Es gab mehrere Verkehrsunfälle mit Vollsperrungen.
Erschienen am: 18.02.2026 | 07:39 Uhr© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG