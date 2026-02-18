MENÜ
Einen Polizeieinsatz gab es am Mittwochmorgen nach einem Unfall bei Klingenthal.
Einen Polizeieinsatz gab es am Mittwochmorgen nach einem Unfall bei Klingenthal. Bild: Symbolfoto: Marijan Murat/dpa
Einen Polizeieinsatz gab es am Mittwochmorgen nach einem Unfall bei Klingenthal.
Einen Polizeieinsatz gab es am Mittwochmorgen nach einem Unfall bei Klingenthal. Bild: Symbolfoto: Marijan Murat/dpa
Oberes Vogtland
Mehrere Unfälle mit Vollsperrungen am Mittwochmorgen auf winterlichen Straßen im Oberen Vogtland
Von Bernd Jubelt
Im Oberen Vogtland herrschen nach Schneefall am Mittwochmorgen verbreitet winterliche Straßenverhältnisse. Das führt zu Problemen.

Winterliche Straßen nach erneutem Schneefall haben am Mittwochmorgen im Oberen Vogtland verbreitet zu größeren Problemen geführt. Es gab mehrere Verkehrsunfälle mit Vollsperrungen.
Erschienen am: 18.02.2026 | 07:39 Uhr
