Mehrere Verletzte bei Unfall im Vogtland

Auf der Bundesstraße 92 nahe dem Abzweig Oberwürschnitz kam es am Montag zum Auffahrunfall. Mehrere Fahrzeuge waren daran beteiligt.

Bei einem Unfall im oberen Vogtland sind am Montag zwei Personen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, waren am frühen Nachmittag mehrere Fahrzeuge auf der B 92 in Richtung Oelsnitz unterwegs. Nahe dem Abzweig Oberwürschnitz bog ein Auto nach rechts in einen Waldweg ab. Ein 62-jähriger Peugeot-Fahrer musste daraufhin mit seinem Wagen...